Betoniera tocca cavi dell'alta tensione operaio edile di 67 anni muore folgorato a Lecce

Il dramma sul lavoro si è consumato in pochi attimi nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottobre, in una zona di campagna. Secondo quanto ricostruito finora, il braccio del camion betoniera che doveva versare il calcestruzzo ha accidentalmente urtato i cavi dell'alta tensione scatenando la terribile e scarica elettrica che è stata fatale al 67enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

