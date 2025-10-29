BLUM – la realtà bergamasca premiata ai MEI Awards 2025 insieme ai più prestigiosi nomi nel mondo dell’ospitalità e del benessere.. “Best New Wellness & Beauty Concept” per BLUM, la nuova eccellenza italiana del benessere. Nella cornice di Villa Frattina, in provincia di Treviso, si è svolta l’edizione 2025 dei MEI Awards, che ogni anno celebrano le eccellenze italiane e internazionali nei mondi del wellness, dell’ospitalità e della bellezza. Tra i vincitori, BLUM – Rituali di Benessere, elegante realtà bergamasca, è stata premiata come “Best New Wellness & Beauty Concept”, un riconoscimento che celebra la passione e l’ impegno costante per l’eccellenza e la qualità dei servizi offerti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Best New Wellness & Beauty Concept” per BLUM, la nuova eccellenza italiana del benessere