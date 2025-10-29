Bernardeschi Bologna contro il Torino la grande occasione per l’esterno Una chance da sfruttare per cambiare la propria stagione

Bernardeschi Bologna: chance dal 1? e staffetta con Orsolini. L’ex Juventus e Fiorentina chiamato a dare una svolta importante alla stagione. Federico Bernardeschi si prepara a una nuova chance dal primo minuto con il Bologna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 rossoblù avrà nuovamente un ruolo da protagonista in una serata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Bernardeschi Bologna, contro il Torino la grande occasione per l'esterno. Una chance da sfruttare per cambiare la propria stagione

