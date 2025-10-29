Bernardeschi Bologna contro il Torino la grande occasione per l’esterno Una chance da sfruttare per cambiare la propria stagione

Bernardeschi Bologna: chance dal 1? e staffetta con Orsolini. L’ex Juventus e Fiorentina chiamato a dare una svolta importante alla stagione. Federico Bernardeschi si prepara a una nuova chance dal primo minuto con il Bologna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 rossoblù avrà nuovamente un ruolo da protagonista in una serata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardeschi Bologna, contro il Torino la grande occasione per l’esterno. Una chance da sfruttare per cambiare la propria stagione

Altre letture consigliate

Pomeriggio complicato per #Bernardeschi. Forse sarebbe stato meglio mandare nuovamente il certificato. (Meme generato con IA). #FiorentinaBologna #Fiorentina #Bologna #meme #shitposting #Bernardeschi - facebook.com Vai su Facebook

#Italiano, fiducia #Bologna: "#Bernardeschi farà la differenza, #Immobile si riprenderà" - X Vai su X

Bologna-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni, reduci da due vittorie consecutive, fanno visita ai rossoblù di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato ... Secondo tuttosport.com

Pronostico Bologna vs Torino – 29 Ottobre 2025 - Il 29 Ottobre 2025 alle 20:45 lo Stadio Renato Dall'Ara ospita uno degli incroci più interessanti della Serie A. Secondo news-sports.it

Torino, Baroni 'insegue' Mazzarri e sfida il tabù Bologna: "E' una trasferta difficilissima" - C’è la voglia di tornare definitivamente nella parte sinistra della classifica, ma anche quella di superare diversi tabù che da troppo. Riporta tuttomercatoweb.com