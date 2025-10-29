Bergamo sequestrati quasi 900mila euro a un’impresa che aveva mentito sui finanziamenti durante il Covid

Un’operazione della Guardia di finanza di Bergamo ha portato a una condanna e alla confisca di 895mila euro verso una società ortofrutticola. Il motivo? È semplice: l’impresa aveva ottenuto illegalmente i finanziamenti pubblici durante la pandemia da Covid-19. La sentenza, emessa dal tribunale locale e divenuta definitiva lo scorso 23 settembre, prevede anche una sanzione pecuniaria di 60.000 euro a carico dell’azienda. Bergamo, confiscati quasi 900mila euro a un’azienda: finanziamenti illeciti durante il Covid. L’indagine, condotta dai finanzieri con la delega della procura, è iniziata dall’analisi delle informazioni acquisite nell’ambito del sistema di prevenzione antiriciclaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

