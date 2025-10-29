Berbatov rapito a 18 anni in Bulgaria lo scioccante racconto | Ho pensato | &#8216;per me è finita'

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov ha raccontato per la prima volta di essere stato rapito a 18 anni in Bulgaria per costringerlo a cambiare squadra: "Ho pensato: 'per me è finita'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

berbatov rapito 18 anniBerbatov rapito a 18 anni in Bulgaria, lo scioccante racconto: “Ho pensato: ‘per me è finita’” - L’ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov ha raccontato per la prima volta di essere stato rapito a 18 anni in Bulgaria per costringerlo ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Berbatov Rapito 18 Anni