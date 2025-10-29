Benzina e diesel stangata a sorpresa per gli italiani | schizzano i prezzi cosa sta succedendo

Tornano a diminuire le quotazioni internazionali di benzina e gasolio, ma le medie dei prezzi praticati alla pompa in Italia continuano a salire. Gli aumenti sono la conseguenza dei rialzi registrati nei listini dei giorni scorsi. Le rilevazioni dell’ Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborate dalla Staffetta Quotidiana, mostrano dati aggiornati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti sparsi in tutto il Paese. La benzina self service si attesta a 1,695 euro al litro, con un incremento di 3 millesimi rispetto alla rilevazione precedente. Nelle compagnie petrolifere il prezzo medio è di 1,700 eurolitro, mentre nelle pompe bianche è leggermente inferiore, a 1,686 eurolitro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

