Esaurita la breve tregua della settimana scorsa, i prezzi dei carburanti continuano a salire. Nonostante il calo delle quotazioni internazionali di benzina e gasolio, le medie nazionali dei prezzi alla pompa registrano nuovi incrementi, effetto del ritocco dei listini nei giorni precedenti. Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed elaborati da Staffetta Quotidiana, ieri mattina – su circa 18mila impianti – la benzina in modalità self service è stata rilevata a 1,695 euro al litro, con un aumento di 3 millesimi, mentre il diesel self ha toccato 1,628 euro al litro, in rialzo di 7 millesimi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Benzina e diesel, nuovi rincari alla pompa dopo i rialzi dei giorni scorsi

