Benessere degli insegnanti e diritto all’educazione | CNDDU lancia l’allarme burnout e propone una Carta del Benessere Docente

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani  denuncia una situazione critica: il burnout tra i docenti non rappresenta più un semplice disagio individuale, ma è divenuto una vera emergenza sistemica che mette in discussione il diritto alleducazione e la tenuta della democrazia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

