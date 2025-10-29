Benefici per la prima casa | due anni per conservarli

GUIDA DEL FISCO. È aumentato il tempo a disposizione per vendere l’abitazione precedente. Tasse al compromesso 0,5% se non c’è Iva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Benefici per la prima casa: due anni per conservarli

È possibile usufruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” se si riceve in donazione un immobile dai genitori? Oppure il beneficio vale soltanto per gli acquisti a titolo oneroso? Risponde l'Agenzia delle Entrate https://www.lavoripubblici.it/news/a Vai su Facebook

Benefici per la prima casa: due anni per conservarli - È aumentato il tempo a disposizione per venderel’abitazione precedente. Scrive ecodibergamo.it

Il credito d’imposta prima casa - In caso di immobile preposseduto si può usufruire delle agevolazioni prima casa impegnandosi a rivendere la vecchia prima casa nel termine di due anni. Riporta commercialistatelematico.com

Isee prima casa, cosa cambia e quali sono i 5 incentivi che si possono chiedere - 500 euro il valore catastale da esentare dal calcolo, ai fini di Adi, Sfl, Assegno Unico, bonus nido e nuovi nati. Si legge su repubblica.it