Benedetta Porcaroli nel trailer di Il rapimento di Arabella
Arriva il 4 dicembre in sala il nuovo film di Carolina Cavalli, presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Ecco trailer e trama di Il rapimento di Arabella. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Scopri altri approfondimenti
Prime immagini di Lorenzo Zurzolo e Benedetta Porcaroli nel film 7 Anniversari di Sabrina Iannucci scattate in esclusiva per Best Movie. - X Vai su X
L'uomo, il "nido", la paura. Un film che racconta la poetica del quotidiano che svela la genesi di ogni verso. Una pura emozione cinematografica. Un film di Giuseppe Piccioni. Con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone e Luca Maria Vannuccini. Vai su Facebook
Benedetta Porcaroli nel trailer di Il rapimento di Arabella - Arriva il 4 dicembre in sala il nuovo film di Carolina Cavalli, presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Da comingsoon.it
Il rapimento di Arabella: il trailer del film di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli - Guarda il trailer del film Il rapimento di Arabella, diretto da Carolina Cavalli e con Benedetta Porcaroli e Chris Pine. cinefilos.it scrive
Il rapimento di Arabella, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Chris Pine, Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Marco Bonadei, Eva Robin's. Da mymovies.it