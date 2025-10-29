Bending Spoons rileva AOL | accordo firmato 2,8 miliardi di debito per spingere la prossima fase del marchio storico

AOL cambia proprietario. Bending Spoons, gruppo tecnologico con sede a Milano, ha firmato un accordo definitivo per acquisire AOL – portale, email e software per la privacy – dal perimetro Yahoo (controllato dai fondi Apollo). L’operazione prevede la chiusura dopo le consuete autorizzazioni regolamentari. A supporto, Bending Spoons ha messo in piedi un pacchetto di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

