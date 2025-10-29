Bending Spoons compra AOL dopo un finanziamento di 2,8 miliardi

Repubblica.it | 29 ott 2025

La software house milanese mette a segno un’altra acquisizione sul mercato americano. La cifra non è stata rivelata, ma l’operazione arriva dopo un massiccio finanziamento. Solo un mese fa l’acquisto di Vimeo, altra storica azienda statunitense del digitale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

