Bending Spoons compra AOL dopo un finanziamento di 2,8 miliardi

La software house milanese mette a segno un'altra acquisizione sul mercato americano. La cifra non è stata rivelata, ma l'operazione arriva dopo un massiccio finanziamento. Solo un mese fa l'acquisto di Vimeo, altra storica azienda statunitense del digitale.

