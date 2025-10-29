Belve | il ritorno del graffio televisivo che non fa sconti

29 ott 2025

Belve è tornato: Francesca Fagnani riaccende il rito dell’intervista che graffia e rivela.. “ Belve ” è tornato. E con lui, quel brivido sottile che attraversa lo schermo ogni volta che Francesca Fagnani posa lo sguardo sull’ospite, pronta a colpire con domande affilate, ironiche, spiazzanti. Il talk show di Rai 2, diventato negli anni un vero e proprio rituale mediatico, ha inaugurato la nuova stagione il 28 ottobre 2025, confermando la sua vocazione: mettere a nudo il potere, la fragilità e le contraddizioni dei personaggi pubblici. Un format che resiste e si reinventa. “Belve” non è solo un programma: è un dispositivo narrativo che scardina le regole dell’intervista tradizionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

