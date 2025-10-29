Belve | il ritorno del graffio televisivo che non fa sconti
Belve è tornato: Francesca Fagnani riaccende il rito dell’intervista che graffia e rivela.. “ Belve ” è tornato. E con lui, quel brivido sottile che attraversa lo schermo ogni volta che Francesca Fagnani posa lo sguardo sull’ospite, pronta a colpire con domande affilate, ironiche, spiazzanti. Il talk show di Rai 2, diventato negli anni un vero e proprio rituale mediatico, ha inaugurato la nuova stagione il 28 ottobre 2025, confermando la sua vocazione: mettere a nudo il potere, la fragilità e le contraddizioni dei personaggi pubblici. Un format che resiste e si reinventa. “Belve” non è solo un programma: è un dispositivo narrativo che scardina le regole dell’intervista tradizionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
Per contrastare il ritorno in tv di #Belve, #Mediaset manderà in onda domani 28 ottobre un secondo appuntamento speciale con #LeIene. E con ospiti vip in studio: Bianca Guaccero, Sarah Toscano e Claudia Gerini. Previsto anche un gioco telefonico che re - X Vai su X
Belve, il ritorno della trasmissione di Francesca Fagnani con la (clamorosa) sorpresa Rita De Crescenzo: ecco gli ospiti - facebook.com Vai su Facebook
I programmi della settimana: dal ritorno di «Belve» con Francesca Fagnani all’opera «Tosca» in diretta tv con l’allestimento originale del 1900 - Le prime due ospiti della giornalista saranno: Belen Rodriguez e Isabella Rossellini. Secondo msn.com
Belve, Rita De Crescenzo diventa un caso: duro attacco a Francesca Fagnani, cos’è successo prima della messa in onda - Belve, la presenza di Rita De Crescenzo all'interno del programma fa scoppiare il caso. msn.com scrive
Francesca Fagnani: «Maria De Filippi sarà a Belve in tutte le puntate. Un gesto di grande amicizia e generosità». Ecco cosa farà - Questa sera, 28 ottobre, c'è grande attesa per il ritorno di Belve, il programma di Francesca Fagnani, ch avrà come ospiti Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita ... Segnala msn.com