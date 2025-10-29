Belve è in diretta o registrato. Ricomincia uno dei programmi più attesi della stagione di Rai 2. Francesca Fagnani ha ideato e condotto la trasmissione che affronta senza filtri gli ospiti provenienti da mondi diversi. Saranno dunque chiamati a rispondere alle domande chiare e dirette e spesso irriverenti della conduttrice con onestà. Belve è soprattutto un fenomeno social, con all’attivo più di 300 milioni di visualizzazioni. Tale successo ha promosso il programma dalla seconda serata alla prima serata di Rai 2. Il programma Belve è in diretta o registrato? Ecco dove lo fanno Belve è registrato? Dove lo fanno. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Belve è in diretta o registrato, dove lo fanno il programma di Rai 2