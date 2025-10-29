Belve diventa NIP | Francesca Fagnani apre le porte alle persone comuni
Dopo il successo di Belve Crime, la versione del talk di Rai 2 dedicata ai protagonisti dei casi di cronaca più discussi e misteriosi, Francesca Fagnani è pronta a sorprendere ancora. La conduttrice ha annunciato l’arrivo di Belve NIP, una nuova versione del format che darà spazio alle persone comuni, quelle che finora non hanno mai avuto un microfono in mano né riflettori puntati addosso. “Avviso ai naviganti”: l’annuncio di Francesca Fagnani. La notizia è arrivata direttamente da Francesca Fagnani, nel finale della prima puntata della nuova stagione di Belve. Con il suo consueto tono ironico e diretto, la giornalista ha detto: “Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
