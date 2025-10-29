Belve Belen ribalta il gioco | ecco la domanda che ha fatto imbarazzare la Fagnani

Belen Rodriguez è stata la prima ospite del primo episodio della nuova stagione di Belve, il format ormai rodato di Francesca Fagnani. Naturalmente c'era grandissima attesa per l'intervista della showgirl, che sui social aveva annunciato la sua partecipazione, scatenando la curiosità dei followers circa ciò che avrebbe raccontato ai microfoni della Rai. E, in effetti, davanti alla Fagnani, la Rodriguez ha accettato di rispondere a tutto: dalle sue storie d'amore controverse, alla sua opinione attuale su Stefano De Martino tutt'altro che rosea, passando per il revenge porn di cui è stata vittima, fino al ricovero e all'infanzia passata tra alti e bassi prima di arrivare in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Belve, Belen ribalta il gioco: ecco la domanda che ha fatto imbarazzare la Fagnani

