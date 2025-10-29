Belve ascolti tv prima puntata | che delusione Francesca Fagnani fa flop! Numeri davvero bassi!
Belve, il programma cult condotto da Francesc Fagnani, è finalmente tornato sui nostri schermi: ieri sera, infatti, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione. Tra gli ospiti, una sincera Belen Rodriguez, un’elegantissima Isabella Rossellini e una criticatissima e spumeggiante Rita De Crescenzo. Saranno bastati questi nomi di spicco per conquistare il pubblico? Belen si è raccontata senza filtri, come solo lei sa fare. Isabella Rossellini ha conquistato tutti con il suo charme. E che dire di Rita De Crescenzo? Dopo settimane di critiche feroci (il pubblico e i dirigenti Rai hanno maldigerito la scelta di Francesca Fagnani di invitare la tiktoker), la donna si è raccontata tra luci e ombre. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rita De Crescenzo a Belve #ritadecrescenzo #francescafagnani #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì - Ascolti tv 28 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it
Ascolti tv ieri 28 ottobre 2025: scopri chi ha vinto tra Belve e La notte nel cuore - Ascolti tv ieri 28 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 28 ottobre 2025. Lo riporta mam-e.it
Belve, riparte il programma di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo - Inoltre, riprenderà anche "Belve Crime", con due puntate in chiusura di stagione in cui la conduttrice intervisterà ... Come scrive corrieredellumbria.it