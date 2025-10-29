Belve apre a persone comuni Ma per dire cosa?

Davidemaggio.it | 29 ott 2025

Dopo la versione Crime, con i protagonisti dei fatti di cronaca più discussi o irrisolti, è in arrivo anche quella NIP. Belve apre le porte alle persone comuni che hanno intenzione e coraggio di sedersi sul temuto sgabello per farsi intervistare da Francesca Fagnani. Ad annunciare la novità è stata la stessa conduttrice nel finale di ieri della prima puntata della nuova edizione del programma di Rai 2: Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo. Ci vediamo ai casting. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

