Belve apre a persone comuni Ma per dire cosa?

Dopo la versione Crime, con i protagonisti dei fatti di cronaca più discussi o irrisolti, è in arrivo anche quella NIP. Belve apre le porte alle persone comuni che hanno intenzione e coraggio di sedersi sul temuto sgabello per farsi intervistare da Francesca Fagnani. Ad annunciare la novità è stata la stessa conduttrice nel finale di ieri della prima puntata della nuova edizione del programma di Rai 2: Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo. Ci vediamo ai casting. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

