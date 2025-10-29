Belve 2025 replica su Rai Premium e in streaming | quando rivedere le repliche delle interviste complete

Piperspettacoloitaliano.it | 29 ott 2025

Belve 2025 replica, quando rivedere le repliche delle interviste complete. Belve torna su Rai 2. Uno dei programmi più riusciti della tv, condotto da Francesca Fagnani, che realizza interviste ai più grandi personaggi di fiction italiane, cinema e televisione. La nuova stagione di Belve 2025 è iniziata il 28 ottobre su Rai 2 con interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. Maria De Filippi partecipa in collegamento in tutte le cinque puntate previste, ponendo domande alla conduttrice Francesca Fagnani. Ma quando rivedere le repliche delle interviste complete di Belve. Ci sarà una replica di Belve su Rai Premium e in streaming? Belve 2025 replica su Rai Premium? Dove rivederle in streaming e in tv. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

