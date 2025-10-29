Bellaria lavori in corso in via Sant' Apollonia | modifiche alla viabilità

Da lunedì 3 novembre, giorno in cui è previsto l’inizio dei lavori, sarà chiuso al traffico il tratto ‘finale’ in direzione Nord di via Sant’Apollonia: ossia i circa 300 metri di strada che, in prossimità del parco fotovoltaico, si congiungono con via San Giuseppe, la quale quindi non sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

