Bellaria 18enne perde la vita in moto | la vittima è il fratello di Andrea Delogu
Evan Oscar Delogu, figlio di Walter e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina. Inutile ogni tentativo di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Evan Oscar Delogu, fratello della concorrente di Ballando con le Stelle, è deceduto a Bellaria. I due erano molto legati. Vai su Facebook
Tragico schianto in moto, muore a 18 anni il fratello di Andrea Delogu - Niente da fare per un 18enne in sella a un Benelli oggi pomeriggio attorno alle 16. Si legge su corriereromagna.it
Tragedia a Bellaria: muore in un incidente il fratello di Andrea Delogu - Bellaria sotto shock: muore il fratello di Andrea Delogu in un incidente stradale. notizie.it scrive
Cade con lo scooter a Bellaria Igea Marina: muore 18enne, era il fratello della showgirl Andrea Delogu - 40, a Bellaria Igea Marina, nel Riminese: ha perso la vita un 18enne caduto con lo scooter mentre percorreva via Vittor Pisani. Riporta gazzettadiparma.it