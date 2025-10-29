Bellaria 18enne perde la vita in moto | la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Oscar Delogu, figlio di Walter e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina. Inutile ogni tentativo di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu

