Belgio | nuovi avvistamenti di droni su una base militare
Nuovi avvistamenti di droni nello spazio aereo di una base militare, in Belgio. "Undici soldati di guardia a Marche-en-Famenne hanno notato sabato sera, per un periodo prolungato, piu' droni sopra parti cruciali del quartier generale della nostra brigata dell'esercito. Non si trattava del lavoro di dilettanti, ma di piloti di droni esperti", scrive su X il ministro della Difesa belga, Theo Francken. "Le procedure sono state correttamente seguite. La polizia e l'Adiv", il servizio di intelligence belga, "stanno indagando su questo preoccupante incidente. Grazie alla guardia per l'elevata vigilanza", scrive il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
GRECIA MAROCCO SPAGNA PAKISTAN BELGIO SOLIDARIETÀ CON I LAVORATORI IN LOTTA PER LA PALESTINA LIBERA E CONTRO L'ECONOMIA DI GUERRA VERSO NUOVI SCIOPERI GENERALI ANCHE IN ITALIA E COLLEGATI A LIVELLO EURO Vai su Facebook
Contrordine al suo arrivo a Milanello: confermata la diagnosi del Belgio, #Saelemaekers salta Milan- Fiorentina e farà nuovi esami strumentali la prossima settimana - X Vai su X
Belgio: nuovi avvistamenti di droni su una base militare - Nuovi avvistamenti di droni nello spazio aereo di una base militare, in Belgio. Riporta iltempo.it
Belgio, 15 droni sopra base militare. Avvistamento anche in Germania, chiuso l’aeroporto di Monaco - Questa volta 15 velivoli senza pilota sono stati avvistati sopra la base militare di Elsenborn, nella ... Si legge su quotidiano.net
Fotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone. In Belgio 15 avvistamenti - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in un attacco con un drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. Come scrive ilsole24ore.com