Belgio | nuovi avvistamenti di droni su una base militare

Nuovi avvistamenti di droni nello spazio aereo di una base militare, in Belgio. "Undici soldati di guardia a Marche-en-Famenne hanno notato sabato sera, per un periodo prolungato, piu' droni sopra parti cruciali del quartier generale della nostra brigata dell'esercito. Non si trattava del lavoro di dilettanti, ma di piloti di droni esperti", scrive su X il ministro della Difesa belga, Theo Francken. "Le procedure sono state correttamente seguite. La polizia e l'Adiv", il servizio di intelligence belga, "stanno indagando su questo preoccupante incidente. Grazie alla guardia per l'elevata vigilanza", scrive il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

