Belèn sul video intimo di De Martino e Tronelli | Li ho chiamati quando mi accadde il giudice sospettò di me

Belén Rodriguez a Belve ha parlato ancora con molta sofferenza della violenza subita quando, nel 2011, il suo ex fidanzato Tobias Blanco diffuse come forma di revenge porn uno dei dei loro video intimi di quando stavano insieme. La scorsa estate è capitato al suo ex marito Stefano De Martino, a cui sono stati sottratti video intimi con Caroline Tronelli: "Li ho chiamati, è stato normale. Quando accadde a me, il giudice mi disse 'e chi me lo dice a me che quel video non lo ha divulgato lei?'".