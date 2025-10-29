Belen Rodriguez sul litigio con Cecilia | ‘Ho fatto una marachella grave lei era incinta’

Belen Rodriguez parla delle tensioni con la sorella a Belve: ‘Mi ha perdonato’. Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio sul presunto allontanamento dalla sorella Cecilia, confermando che nelle ultime settimane tra loro ci sono stati scontri familiari, senza però entrare nei dettagli. Ospite a Belve, martedì 28 ottobre, la showgirl argentina ha spiegato: “Abbiamo litigato come litigano tutte le famiglie. Ci siamo prese male. Poi non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e aveva gli ormoni un po’ sballati. Aveva ragione, ma non voleva parlarmi. Ho fatto una marachella abbastanza grave, ma mi ha perdonato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez sul litigio con Cecilia: ‘Ho fatto una marachella grave, lei era incinta’

