Belen?Rodríguez rompe il silenzio | la lite con Cecilia e la verità su Stefano De?Martino

Belen?Rodríguez racconta la rottura con la sorella Cecilia Rodríguez e rivela l’uomo che ha amato di più oltre all’ex Stefano De?Martino in un’intervista sincera. Ecco cosa ha rivelato la showgirl. Hai mai vissuto quel momento in cui una parola sbagliata cambia tutto? Ecco cosa ha raccontato? Belen Rodríguez riguardo alla lite con sua sorella? Cecilia Rodríguez e al rapporto con? Stefano De Martino. Belen è stata ospite il 28 ottobre a? Belve, condotto da? Francesca Fagnani, e ha affrontato senza filtri il momento difficile con Cecilia. Ha ammesso che sì, c’è stato un periodo in cui non si sono parlate, come succede in tante famiglie: si sono prese male, è successo così. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Belen?Rodríguez rompe il silenzio: la lite con Cecilia e la verità su Stefano De?Martino

News recenti che potrebbero piacerti

«Siamo al settimo cielo, Clara Isabel sta benissimo». Negli ultimi giorni, Belen Rodriguez è stata vista a cena con la sorella Cecilia e Ignazio Moser, immortalati tutti insieme in uno scatto che ha subito attirato l’attenzione. I rapporti tra Belen e il cognato sembra - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez rompe il silenzio e svela se è davvero fidanzata o meno - Belen Rodriguez in un modo o nell'altro è sempre al centro del gossip. Si legge su isaechia.it

Cecilia Rodriguez spazza via le voci sulla rottura con Belen, il rapporto con lei e Jeremias è sempre più forte: «Ma la bellezza...» - A rompere il silenzio e a smentire i rumor è stata Cecilia Rodriguez, che su Instagram ha condiviso uno scatto della showgirl insieme al fratello Jeremias ... Secondo corriereadriatico.it