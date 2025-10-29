Belen Rodriguez e la lite con la sorella Cecilia | Ho fatto una marachella grave non mi voleva parlare

Belen Rodriguez parla per la prima volta della lite con la sorella Cecilia. Ospite di Belve, la cui prima puntata della nuova edizione è andata in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre, la showgirl argentina ha rivelato: “Abbiamo litigato come litigano tutte le famiglie”. Un litigio di cui si era parlato a lungo nei mesi scorsi e che era stato smentito dalla stessa Cecilia. “Non ci siamo sentite per molto tempo. Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e non voleva parlarmi. Aveva gli ormoni un po’ sballati. Aveva ragione, ma non voleva parlare con me, ho fatto una marachella un po’ grave ma mi ha perdonato” ha dichiarato Belen senza rivelare il motivo del litigio con la sorella. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belen Rodriguez e la lite con la sorella Cecilia: “Ho fatto una marachella grave, non mi voleva parlare”

