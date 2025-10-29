Belen a Belve parla del video rubato di De Martino e ricorda il suo | Anche a me successe non fui creduta

Belen ha raccontato a Belve, nella puntata andata in onda ieri sera su Rai2, qual è stata la sua reazione quando ha saputo che un video privato del suo ex marito Stefano De Martino e della sua attuale fidanzata, Caroline Tronelli, era stato diffuso in rete. E ha ricordato di quando capitò un episodio simile a lei, nel 2011, e il giudice – che era una donna – insinuò che era stata lei a diffondere il suo video. a Francesca Fagnani, Belen ha spiegato “Ho chiamato per sapere come stava sia lui che la fidanzata. Per me è stato normale” Ha ricordato con amarezza quando nel 2011, un suo ex, Tobias Blanco, per ripicca, diffuse uno dei loro video intimi di quando stavano insieme e Belen era molto giovane. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

