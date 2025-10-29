Belen a Belve | Ho perso la stima I fidanzati li ho sempre menati
Martedì 28 ottobre torna in prima serata su Rai 2 Belve, il talk di Francesca Fagnani che riparte con una puntata destinata a far parlare. Tra le ospiti più attese c’è Belen Rodriguez, che nello studio della giornalista si è lasciata andare a un racconto senza filtri, tra carriera, amori, fragilità e rinascite. « Avrei meritato qualcosa in più », dice Belen parlando del suo percorso televisivo. «Se non ti danno la possibilità di esprimerti, è doloroso. Perché sai che, quando finisce la bellezza, rischia di finire anche il lavoro». Un ragionamento che tocca uno dei temi più ricorrenti nella sua storia pubblica: l’essere guardata prima che ascoltata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maxi spacco, scollatura, total black e scarpe con tacco altissimo. Meravigliosa Quanto costa l'abito indossato da Belen Rodriguez a Belve - facebook.com Vai su Facebook
“ #Belve” torna su #Rai2 con Francesca #Fagnani: tra gli ospiti #BelenRodriguez , #isabellarossellini e una sorpresa firmata #MariaDeFilippi - X Vai su X
Belen Rodriguez a Belve su De Martino: “Perso stima”. La rivelazione su Borriello - Gli amori, la dipendenza, la depressione: Belen Rodriguez si mette a nudo nello studio di Francesca Fagnani, a "Belve", mostrando le sue fragilità e rivelando i suoi segreti ... Scrive dilei.it
Gli ospiti della prima puntata di “Belve”: anticipazioni interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo - 20 su Rai 2 l’attesissima nuova edizione di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Secondo iodonna.it
Belen, Rita De Crescenzo e Isabella Rossellini a Belve: trasgressione, riscatto e ironia - A Belve, Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d'Italia con oltre 2 milioni di follower. Segnala msn.com