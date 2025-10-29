Belen a Belve | Ho perso la stima I fidanzati li ho sempre menati

Martedì 28 ottobre torna in prima serata su Rai 2 Belve, il talk di Francesca Fagnani che riparte con una puntata destinata a far parlare. Tra le ospiti più attese c’è Belen Rodriguez, che nello studio della giornalista si è lasciata andare a un racconto senza filtri, tra carriera, amori, fragilità e rinascite. « Avrei meritato qualcosa in più », dice Belen parlando del suo percorso televisivo. «Se non ti danno la possibilità di esprimerti, è doloroso. Perché sai che, quando finisce la bellezza, rischia di finire anche il lavoro». Un ragionamento che tocca uno dei temi più ricorrenti nella sua storia pubblica: l’essere guardata prima che ascoltata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

