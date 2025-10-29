Beccato con la droga in macchina arrestato a Terracina

Terracina, 29 ottobre 2025 – La polizia di Stato, a Terracina, nell’ambito di controlli straordinari del territorio volti al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un giovane, originario di Fondi, classe 2007, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani che, alla vista degli operatori, mostravano un atteggiamento particolarmente nervoso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

