Beccato a cedere cocaina ad un ' cliente' 24enne finisce in prigione
Operazione antidroga dei carabinieri della Stazione di Vairano Scalo, che nella serata di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato A. K., 24 anni, cittadino di origine albanese, senza fissa dimora ma regolare sul territorio italiano, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.
