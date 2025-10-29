Beccati al parco e in centro con stupefacenti fermati 5 giovani di cui 2 minorenni

Doppia operazione della polizia locale di Cesano Maderno. Nell’ambito di controlli volti al contrasto di uso e spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del comandante Gabriele Caimi hanno pattugliato le zone di parco e centro cittadino e fermato 5 persone.Identificati 4 ragazziDopo una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

