Beatrice Bellucci travolta da una Bmw a Roma | indagini sulla folle corsa e sulla velocità dell’auto

E’ morta a causa di un violento politrauma addominale e toracico, Beatrice Bellucci, la ragazza di 20anni deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un drammatico incidente venerdì sera su via Cristoforo Colombo a Roma. E’ quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia svolta presso il Policlinico di Tor Vergata. L’auto su cui viaggiava assieme ad una amica è stata centrata da una Bmw guidata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Beatrice Bellucci travolta da una Bmw a Roma: indagini sulla folle corsa e sulla velocità dell’auto

