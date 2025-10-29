Beatrice Bellucci si sveglia l’amica che era con lei | le sue dichiarazioni saranno fondamentali

Caffeinamagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La capitale resta scossa dall’incidente avvenuto sabato scorso su una delle arterie più trafficate di Roma, la Cristoforo Colombo. Dopo giorni di apprensione e aggiornamenti, arriva una notizia che porta un barlume di speranza: la giovane rimasta ferita gravemente, compagna di viaggio della vittima, ha ripreso conoscenza. Nel frattempo le autorità continuano a lavorare per ricostruire con esattezza la dinamica che ha portato alla tragica perdita di una ragazza di vent’anni. Fonti ospedaliere confermano che la paziente, ricoverata in terapia intensiva presso il San Camillo, è ora vigile e in grado di interagire con medici e familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

beatrice bellucci sveglia l8217amicaBeatrice Bellucci, l'amica Silvia Piancazzo è sveglia: potrà raccontare i dettagli dell'incidente sulla Colombo a Roma - Si è svegliata Silvia Piancazzo, la ragazza che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo. Secondo ilmessaggero.it

beatrice bellucci sveglia l8217amicaBeatrice Bellucci, l'amica Silvia Piancazzo che era in auto con lei si è svegliata: potrà raccontare i dettagli dell'incidente sulla Colombo - Si è svegliata Silvia Piancazzo, la ragazza che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo. Si legge su ilmattino.it

beatrice bellucci sveglia l8217amicaBeatrice Bellucci, l'amica Silvia Piancazzo è sveglia: potrà raccontare i dettagli dell'incidente - Si è svegliata Silvia Piancazzo, la ragazza che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Bellucci Sveglia L8217amica