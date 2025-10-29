Beatrice Bellucci morta sulla Colombo malore e ricovero per la nonna | cosa è emerso dall’autopsia

Cosa è emerso dall’autopsia sulla 20enne morta a Roma?. Si aggiunge un ulteriore tassello all’inchiesta sulla morte di Beatrice Bellucci, la ragazza romana di 20 anni rimasta vittima di un terribile incidente stradale avvenuto venerdì notte su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più pericolose della capitale. L’autopsia eseguita al Policlinico Tor Vergata ha confermato quanto temuto sin dalle prime ore: Beatrice è morta a causa di un violento politrauma addominale e toracico, compatibile con un impatto di estrema violenza. Nessuna possibilità di salvarla: il colpo è stato devastante e fatale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, malore e ricovero per la nonna: cosa è emerso dall’autopsia

Altri contenuti sullo stesso argomento

la Repubblica. . È stato un violento politrauma toracico e addominale a causare la morte di Beatrice Bellucci, la ventenne deceduta in seguito al tragico incidente avvenuto venerdì sera su via Cristoforo Colombo a Roma. Lo confermano i primi risultati dell’auto Vai su Facebook

Beatrice Bellucci, sentito il terzo automobilista presente la sera dell’incidente: “Nessuna gara” - X Vai su X

Roma, incidente sulla Colombo: l'amica di Beatrice Bellucci si è svegliata, potrà raccontare cosa è successo sabato sera - Silvia Piancazzo si è svegliata: l'amica di Beatrice Bellucci potrà ora raccontare cosa è successo nel terribile incidente di sabato sera ... notizie.it scrive

Incidente sulla Colombo: l’autopsia svela le cause della morte di Beatrice Bellucci. Migliorano le condizioni dell’amica - E' morta a causa di un violento politrauma addominale e toracico, Beatrice Bellucci, la ragazza di 20anni deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un drammatico incidente venerdì sera su via ... Segnala affaritaliani.it

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagini sui telefonini: si cercano video dell’incidente - Beatrice Bellucci è morta lungo via Cristoforo Colombo venerdì sera, dopo che l'auto su cui viaggiava è stata travolta da una Bmw ... Come scrive fanpage.it