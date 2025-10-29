Beatrice Bellucci morta sulla Colombo indagini sui telefonini | si cercano video dell'incidente

Beatrice Bellucci è morta lungo via Cristoforo Colombo venerdì sera, dopo che l'auto su cui viaggiava è stata travolta da una Bmw. Continuano le indagini sui telefonini alla ricerca di prove di una gara clandestina o di distrazione dalle persone alla guida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La polizia locale ha identificato il conducente di una terza auto nell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci sulla Colombo - facebook.com Vai su Facebook

L'AS Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci, una vittima della violenza stradale, che portava nel cuore i nostri colori Il Club si stringe al dolore della sua famiglia - X Vai su X

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagini sui telefonini: si cercano video dell’incidente - Beatrice Bellucci è morta lungo via Cristoforo Colombo venerdì sera, dopo che l'auto su cui viaggiava è stata travolta da una Bmw ... Secondo fanpage.it

Beatrice Bellucci morta in incidente sulla Colombo, sfogo del papà: "Con corse clandestine non c'entra nulla" - Il padre di Beatrice Bellucci, la ragazza morta in un incidente a Roma, sulla Colombo, smentisce l'ipotesi delle corse clandestine: le sue parole ... Secondo virgilio.it

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, spunta il secondo autista: «Guidavo io la Bmw, non c'era nessuna gara» - «Non mi sono accorto di nulla perché ero più avanti, non stavamo gareggiando». Segnala ilmattino.it