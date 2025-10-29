Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma | caccia ai video della corsa | Più di due auto coinvolte

La procura di Roma indaga su una gara tra più auto e su un possibile video girato per una sfida social nei minuti che hanno preceduto l’ incidente costato la vita a Beatrice Bellucci, 20 anni, avvenuto venerdì scorso – 24 ottobre – su via Cristoforo Colombo a Roma. Alla guida della Bmw Serie 1 bianca c’era Luca Domenico Girimonte, 22 anni, di Anzio, ora indagato per omicidio stradale aggravato. Con lui c’era un amico, Raffaele F., rimasto illeso. Entrambi hanno consegnato i codici di sblocco dei loro cellulari, sequestrati insieme a quello dell’amico che guidava un’altra Bmw grigia partita con loro da Anzio. 🔗 Leggi su Open.online