Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma | caccia ai video della corsa | Più di due auto coinvolte

Open.online | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma indaga su una  gara tra più auto  e su un possibile  video girato per una sfida social  nei minuti che hanno preceduto l’ incidente costato la vita a  Beatrice Bellucci, 20 anni, avvenuto venerdì scorso – 24 ottobre – su via Cristoforo Colombo a Roma. Alla guida della  Bmw Serie 1 bianca  c’era  Luca Domenico Girimonte, 22 anni, di Anzio, ora indagato per  omicidio stradale aggravato. Con lui c’era un amico,  Raffaele F., rimasto illeso. Entrambi hanno consegnato i codici di sblocco dei loro cellulari, sequestrati insieme a quello dell’amico che guidava un’altra Bmw grigia partita con loro da Anzio. 🔗 Leggi su Open.online

