Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo l'autopsia | fatale il trauma all'addome e al torace

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A rivelarsi fatale per Beatrice Bellucci è stato un violento politrauma all'addome e al torace. I primi risultati dell'autopsia sulla salma della 20enne morta nello scontro su via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

