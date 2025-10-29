Bearman Antonelli Hadjar | la generazione nata al simulatore sfida i mostri sacri

Una nuova generazione di fenomeni si sta affacciando da protagonista sul palcoscenico della Formula 1. Ragazzi nati dopo il 2000, quando Alonso aveva già vinto i suoi due Mondiali con la Renault. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bearman, Antonelli, Hadjar: la generazione nata al simulatore sfida i mostri sacri

Argomenti simili trattati di recente

Le pagelle di Leo Turrini. Antonelli più maturo di Russell. Bearman è il futuro di Maranello - X Vai su X

DRIVERS' CHAMPIONSHIP Norris 357 Piastri 356 Verstappen 321 Russell 258 Leclerc 210 Hamilton 146 Antonelli 97 Albon 73 Hulkenberg 41 Hadjar 39 Sainz 38 Alonso 37 Bearman 32 Stroll 32 Lawson 30 Ocon 30 Tsunoda 28 Gasly 20 Bortoleto 19 Colap Vai su Facebook

Bearman, Antonelli, Hadjar: la generazione nata al simulatore sfida i mostri sacri - Una nuova generazione di fenomeni si sta affacciando da protagonista sul palcoscenico della Formula 1. Scrive msn.com

F1 | Bearman 4° tra lacrime e maturità: com'è nata l'impresa che scrive la storia della Haas - In Messico il pilota britannico ha eguagliato il miglior risultato di sempre della Haas, chiudendo con uno splendido quarto posto che gli ha portato le lacrime agli occhi. Come scrive msn.com

Diamanti grezzi: il bilancio dei rookie in Messico - Il Gran Premio del Messico è stato un nuovo test di maturità per la generazione rookie della Formula 1. Lo riporta msn.com