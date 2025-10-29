Battlefield REDSEC le recensioni al lancio sono per lo più negative su Steam
Il lancio di Battlefield REDSEC non è andato come sperato da EA e DICE, visto che la nuova esperienza battle royale ambientata nell’universo di Battlefield 6, presentata come l’evoluzione più ambiziosa del franchise, è stata accolta con scarso entusiasmo su Steam. Con oltre 1.600 recensioni al momento del lancio, il verdetto della community è impietoso: “ Per lo più negativo ”. Un risultato che, pur non raggiungendo il temuto bollino “Estremamente negativo”, rappresenta comunque un campanello d’allarme per il colosso del publishing. Insider Gaming segnala che la causa principale del malcontento sembra essere un insieme di scelte di design percepite come poco rispettose dei giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it
