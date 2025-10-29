Battlefield REDSEC | la nuova era gratuita del franchise che ridefinisce il genere Battle Royale

Electronic Arts Inc e Battlefield Studios sorprendono i fan con il lancio di Battlefield REDSEC, una nuova esperienza gratuita che fonde l'inconfondibile DNA della saga con una reinterpretazione audace del genere Battle Royale. Ambientato nella spettacolare cornice di Fort Lyndon, tra le spiagge e le villette della California del Sud, REDSEC inaugura la Stagione 1 di Battlefield 6, portando con sé una valanga di contenuti, modalità innovative e una nuova visione della guerra moderna. Sin dal primo momento, REDSEC si presenta come un' esperienza sandbox esplosiva, in cui la distruzione diventa parte integrante della strategia.

