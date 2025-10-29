Battlefield 6 EA ha modificato le skin dopo le critiche della community

DICE e Electronic Arts hanno deciso di rivedere una delle skin più discusse di Battlefield 6, la System Override, dopo le proteste dei giocatori. La skin, caratterizzata da colori molto accesi con verde fluorescente, era stata accusata di spezzare l’atmosfera realistica della serie e di sembrare parte di una collaborazione non ufficiale con Monster Energy. Il caso è emerso sul subreddit ufficiale di Battlefield, dove molti utenti hanno segnalato che i colori apparivano troppo vivaci rispetto al contesto bellico del gioco. In risposta, gli sviluppatori hanno rapidamente pubblicato un aggiornamento grafico: le tonalità verdi sono state scurite e la luminosità generale ridotta, rendendo l’aspetto complessivo più coerente con il tono militare del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

