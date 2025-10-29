Bastoni caschi e bottiglie sequestrati ai tifosi del Rimini in trasferta a Campobasso

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mazze, bastoni, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri, 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a bastoni per consistenza e lunghezza. E' il materiale sequestrato dalla Polizia ai tifosi del Rimini Calcio in occasione della gara di Lega Pro contro il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it



