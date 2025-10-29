L’esperienza creativa potrebbe rappresentare una chiave fondamentale per mantenere il cervello giovane e rallentare il processo di invecchiamento cerebrale. È quanto emerge da uno studio internazionale condotto da un gruppo di neuroscienziati in 13 paesi divers i, che ha analizzato gli effetti delle attività creative sulla salute del cervello attraverso l’utilizzo di un particolare orologio cerebrale basato sull’intelligenza artificiale. La ricerca, guidata dai neuroscienziati Carlos Coronel e Agustín Ibáñez, ha coinvolto quasi 1.400 persone provenienti da diversi paesi. I risultati hanno dimostrato che attività creative come lezioni di danza, il tango si è rivelato particolarmente efficace, corsi d’arte, lezioni di musica o hobby come i videogiochi strategici hanno un impatto positivo misurabile sull’età biologica del cervello. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bastano pochi passi di tango per far ringiovanire il cervello di 7 anni (e ora tutti vogliono ballarlo)