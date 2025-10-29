Basket | Virtus Bologna verso il Bayern in Eurolega nella partita dell’ex di Edwards
C'è un tema che più di tutti risuona dalle parti di Monaco di Baviera, che domani sera al SAP Garden ospiterà il match di ottavo turno di Eurolega 2025-2026 tra Bayern Monaco e Virtus Bologna. Dalle parti della nuova arena bavarese, infatti, ci sarà senz'altro modo e tempo di dare il bentornato a Carsen Edwards, per la prima volta in campo con una maglia diversa da quella biancorossa. Del resto un bentornato è inevitabile, soprattutto per il rendimento dell'annata scorsa, in cui ha viaggiato a 20.4 punti di media in Eurolega e 14.9 in Bundesliga. Chiaramente non sarà l'unico tema, anche perché le V nere devono in qualche modo riscattare la sconfitta, non bella nel punteggio e neppure nel modo, di Kaunas contro lo Zalgiris (un'autentica bestia nera nella nuova versione di Eurolega: l'ultima vittoria risale a uno degli ultimi vecchi formati, nel 2007).
