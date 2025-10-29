Basket serie B | Pielle ecco il nuovo cda | Farneti presidente Matteo Rossi ed Elena Spinelli i vice
La Pielle Livorno ha un nuovo Consiglio di amministrazione che si è costituito nella mattina di oggi, mercoledì 29 ottobre. All'interno sono presenti: Francesco Farneti, già amministratore unico del club, e nominato presidente, l'ingegnere Matteo Rossi e l'avvocato Elena Spinelli (in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
