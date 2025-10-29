Basket serie B Nazionale Per i Bulls sfida inedita contro Quarrata Il tecnico Zanco | Squadra preparata Dovremo non cadere nelle trappole
Interrompere la serie nera di sconfitte consecutive, giunte a quota 3, e ripartire. Questo l’obiettivo dell’Umana San Giobbe che, stasera alle 20.30, torna in campo al PalaPania di Chiusi ospitando la neo-promossa Quarrata (Pazzaglia di Pesaro, Valletta di Montesilvano e Giambuzzi di Ortona gli arbitri). "Il fatto di tornare subito in campo è un bene per non avere troppi pensieri negativi nella testa – ha detto coach Nicolas Zanco (foto) –. Però è chiaro che, quando si gioca ogni tre giorni e si ha poco tempo, si arriva un po’ meno preparati sulle situazioni tecnico-tattiche della partita. Ci aspetta un’altra sfida difficile perché Quarrata è una squadra molto ben organizzata e molto ben allenata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La LBA si unisce all’iniziativa del @PistoiaBasket e invita squadre, tifosi e sponsor di Serie A a sostenere la famiglia di Raffaele Marianella, l’autista tragicamente ucciso dopo la gara di Rieti. Donazioni: IT85J3608105138236864636884 con causale “Insi - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 VII giornata d'andata (26/10/25) ELACHEM VIGEVANO 1955 83 Mondaca Energy Agrigento 73 Intervista: Stefano SALIERI (Coach ELACHEM VIGEVANO) ----------------------------------------- Vigevano 1 - facebook.com Vai su Facebook
Basket serie B Nazionale. Per i Bulls sfida inedita contro Quarrata. Il tecnico Zanco: "Squadra preparata . Dovremo non cadere nelle trappole» - Interrompere la serie nera di sconfitte consecutive, giunte a quota 3, e ripartire. Riporta sport.quotidiano.net
Serie B Nazionale: 2025 già concluso per Gulini. La T Gema incerottata affronta l’Assigeco - Un big match fra "incerottate": è ciò che rischia di diventare La T Tecnica Gema Montecatini- Da msn.com
BASKET L’Assigeco alza l’asticella a Montecatini: «Ci confrontiamo con una delle pretendenti alla vittoria finale» - SERIE B NAZIONALE Il coach rossoblu Manzo nel turno infrasettimanale difficilmente potrà contare su Pirani, rientrato al “Campus” ma in condizioni da valutare ... Scrive ilcittadino.it