Interrompere la serie nera di sconfitte consecutive, giunte a quota 3, e ripartire. Questo l’obiettivo dell’Umana San Giobbe che, stasera alle 20.30, torna in campo al PalaPania di Chiusi ospitando la neo-promossa Quarrata (Pazzaglia di Pesaro, Valletta di Montesilvano e Giambuzzi di Ortona gli arbitri). "Il fatto di tornare subito in campo è un bene per non avere troppi pensieri negativi nella testa – ha detto coach Nicolas Zanco (foto) –. Però è chiaro che, quando si gioca ogni tre giorni e si ha poco tempo, si arriva un po’ meno preparati sulle situazioni tecnico-tattiche della partita. Ci aspetta un’altra sfida difficile perché Quarrata è una squadra molto ben organizzata e molto ben allenata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale. Per i Bulls sfida inedita contro Quarrata. Il tecnico Zanco: "Squadra preparata . Dovremo non cadere nelle trappole»