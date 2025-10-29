Basket serie A2 | Libertas Livorno-Wegreenit Milano 98-60 | amaranto asfissianti Urania spazzata via
Minuto 25': Libertas avanti di 15 e Filoni recupera l'ennesima palla opponendosi a Gentile, l'ex Olimpia perde la testa, colpisce ripetutamente il 75 amaranto fino all'espulsione. Minuto 39': Fantoni difende alla morte su Taylor quando la Bi.Emme è avanti di 35 lunghezze costringendo l'Urania. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La LBA si unisce all’iniziativa del @PistoiaBasket e invita squadre, tifosi e sponsor di Serie A a sostenere la famiglia di Raffaele Marianella, l’autista tragicamente ucciso dopo la gara di Rieti. Donazioni: IT85J3608105138236864636884 con causale “Insi - X Vai su X
SERIE C: FINALMENTE ARRIVA LA PRIMA VITTORIA In una tenso gremita, arriva la prima, meritata, vittoria per la Valmec Sei Rose. Contro il Bottegone Basket 2001, i ragazzi di Biancani e Marmugi, pur in formazione rimaneggiata (Vittorio Ticà ancora fuori p Vai su Facebook
Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Wegreenit Urania Milano in diretta. LIVE - Perché se la classifica del campionato di basket di serie A2 vede il quintetto allenato dall'ex Pielle, Marco Cardani, all'ultimo posto, la qualità del ... Secondo livornotoday.it
Basket, Serie A2 – La Givova Scafati concede il bis: battuta anche la Libertas Livorno (92-82) - Nemmeno il tempo di festeggiare: mercoledì 29 ottobre la Givova tornerà subito in campo per il turno infrasettimanale a Cividale ... Segnala ilgazzettinovesuviano.com
A2 - VL Pesaro, Leka: «Ci abbiamo creduto ma oggi abbiamo regalato troppo a Rimini» - La Victoria Libertas Pesaro esce sconfitta nel match della 7^ giornata di Serie A2 Old Wild West: al Flaminio il successo va alla Dole Basket Rimini che si impone per ... Da pianetabasket.com