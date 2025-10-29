Basket serie A2 | Libertas Livorno-Wegreenit Milano 98-60 | amaranto asfissianti Urania spazzata via

Livornotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minuto 25': Libertas avanti di 15 e Filoni recupera l'ennesima palla opponendosi a Gentile, l'ex Olimpia perde la testa, colpisce ripetutamente il 75 amaranto fino all'espulsione. Minuto 39':  Fantoni difende alla morte su Taylor quando la Bi.Emme è avanti di 35 lunghezze costringendo l'Urania. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Wegreenit Urania Milano in diretta. LIVE - Perché se la classifica del campionato di basket di serie A2 vede il quintetto allenato dall'ex Pielle, Marco Cardani, all'ultimo posto, la qualità del ... Secondo livornotoday.it

basket serie a2 libertasBasket, Serie A2 – La Givova Scafati concede il bis: battuta anche la Libertas Livorno (92-82) - Nemmeno il tempo di festeggiare: mercoledì 29 ottobre la Givova tornerà subito in campo per il turno infrasettimanale a Cividale ... Segnala ilgazzettinovesuviano.com

basket serie a2 libertasA2 - VL Pesaro, Leka: «Ci abbiamo creduto ma oggi abbiamo regalato troppo a Rimini» - La Victoria Libertas Pesaro esce sconfitta nel match della 7^ giornata di Serie A2 Old Wild West: al Flaminio il successo va alla Dole Basket Rimini che si impone per ... Da pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 Libertas