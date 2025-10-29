Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Wegreenit Urania Milano in diretta LIVE
Attenzione all'Urania Milano targata Wegreenit. Perché se la classifica del campionato di basket di serie A2 vede il quintetto allenato dall'ex Pielle, Marco Cardani, all'ultimo posto, la qualità del roster a disposizione del coach milanese niente ha a che vedere con le problematiche incontrate. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La LBA si unisce all’iniziativa del @PistoiaBasket e invita squadre, tifosi e sponsor di Serie A a sostenere la famiglia di Raffaele Marianella, l’autista tragicamente ucciso dopo la gara di Rieti. Donazioni: IT85J3608105138236864636884 con causale “Insi - X Vai su X
SERIE C: FINALMENTE ARRIVA LA PRIMA VITTORIA In una tenso gremita, arriva la prima, meritata, vittoria per la Valmec Sei Rose. Contro il Bottegone Basket 2001, i ragazzi di Biancani e Marmugi, pur in formazione rimaneggiata (Vittorio Ticà ancora fuori p Vai su Facebook
A2 - Biemme Service Libertas: a Scafati per provare il colpaccio - Service che scende a Scafati (palla a due domenica 26 alle 18 con arbitri Gagliardi, Maschietto e Cattani) con la voglia matta di stupire. Come scrive pianetabasket.com
Basket, Serie A2 – La Givova Scafati concede il bis: battuta anche la Libertas Livorno (92-82) - Nemmeno il tempo di festeggiare: mercoledì 29 ottobre la Givova tornerà subito in campo per il turno infrasettimanale a Cividale ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com
A2 - Risultati e classifica della 7^ giornata: Pesaro, Brindisi e Verona a quota 10 - Settima giornata del campionato di pallacanestro di serie A2 LNP 2025- Da pianetabasket.com