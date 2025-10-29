Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Wegreenit Urania Milano in diretta LIVE

Attenzione all'Urania Milano targata Wegreenit. Perché se la classifica del campionato di basket di serie A2 vede il quintetto allenato dall'ex Pielle, Marco Cardani, all'ultimo posto, la qualità del roster a disposizione del coach milanese niente ha a che vedere con le problematiche incontrate. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

