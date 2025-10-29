Basket Reggio Emilia cede al Cibona Zagabria in Europe Cup

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida tra la Una Hotels Reggio Emilia e il Cibona Zagabria, valevole per la terza giornata del gruppo J della Fiba Europe Cup. Uno scontro al vertice tra le due formazioni sin qui imbattute e una sfida importante per i reggiani per fare un passo deciso verso il passaggio del turno già al giro di boa della prima fase. Ecco come è andata. Avvio ricco di errori per entrambe le squadre, che faticano a entrare in partita. A sbloccarsi per prima è Reggio, ma poi un parziale di Zagabria porta gli ospiti avanti. Fatica tanto la Una Hotels a rendersi pericolosa in attacco e Cibona che allunga sull’8-17. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket reggio emilia cede al cibona zagabria in europe cup

© Oasport.it - Basket, Reggio Emilia cede al Cibona Zagabria in Europe Cup

Scopri altri approfondimenti

Basket, Reggio Emilia cede al Cibona Zagabria in Europe Cup - Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida tra la Una Hotels Reggio Emilia e il Cibona Zagabria, valevole per la terza giornata del gruppo J della Fiba ... oasport.it scrive

basket reggio emilia cedeDIRETTA/ Napoli Reggio Emilia (risultato finale 95-87): Mitrou-Long 23 punti (basket, oggi 26 ottobre 2025) - Diretta Napoli Reggio Emilia streaming video tv: partita intrigante alla Fruit Village Arena, anche i partenopei sembrano in buona ripresa. Scrive ilsussidiario.net

basket reggio emilia cede| Napoli Basket vs Reggio Emilia: diretta 3Q 65.55 28' - NAPOLI BASKETBALL vs UNA HOTELS REGGIO EMILIA diretta testuale 3Q Live - pianetabasket.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Basket Reggio Emilia Cede