Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida tra la Una Hotels Reggio Emilia e il Cibona Zagabria, valevole per la terza giornata del gruppo J della Fiba Europe Cup. Uno scontro al vertice tra le due formazioni sin qui imbattute e una sfida importante per i reggiani per fare un passo deciso verso il passaggio del turno già al giro di boa della prima fase. Ecco come è andata. Avvio ricco di errori per entrambe le squadre, che faticano a entrare in partita. A sbloccarsi per prima è Reggio, ma poi un parziale di Zagabria porta gli ospiti avanti. Fatica tanto la Una Hotels a rendersi pericolosa in attacco e Cibona che allunga sull’8-17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Reggio Emilia cede al Cibona Zagabria in Europe Cup