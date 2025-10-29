Basket Milano cerca l’ennesimo rilancio in Eurolega Al Forum arriva il Paris

Partizan, Monaco, Valencia e Barcellona. L’Eurolega dell’Olimpia Milano ha finora un preciso filo conduttore ed è quello delle sconfitte di misura, avendo la possibilità di tirare per la vittoria o per mandare la sfida ai supplementari. Cinque sconfitte molto simili tra loro e che rendono la partita di domani sera al Forum contro il Paris un crocevia probabilmente già decisivo per il cammino europeo della squadra di Ettore Messina. Milano ha un assoluto bisogno di vincere per non trovarsi già in questa prima parte di Eurolega con una situazione di classifica decisamente preoccupante e con la crisi di risultati che continuerebbe. 🔗 Leggi su Oasport.it

